Новые правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 Правила

регулируют, в частности, проведение инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте, обучение оказанию первой медицинской помощи, обучение применению средств индивидуальной защиты.

Закреплены особенности обучения по охране труда на микропредприятиях.

Документы, подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда, и выданные до 1 сентября 2022 года, действительны до окончания своего срока.