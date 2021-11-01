Новые профилактические меры для противодействия COVID-19

Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом на Ставрополье пока не улучшается. Количество случаев заболеваемости прирастает, что требует введения дополнительных профилактических мер. Подписано постановление, которое их устанавливает. Меры будут действовать в период объявленных Указом Президента РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. На это время в крае приостанавливается работа ряда организаций. В том числе закрываются зоопарки, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, все закрытые спортивные объекты. Под запретом также проведение организованных детских экскурсий.

Приостанавливается работа ярмарок, на которых реализуются непродовольственные товары, а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости). Напомним, что постановлением губернатора от 26 октября на Ставрополье на период нерабочих дней также приостановлена деятельность предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки заказов), библиотек, выставочных залов и домов культуры. Кроме того, установлена необходимость соблюдения обязательной самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет.