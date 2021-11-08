Новые сертификаты о вакцинации от коронавируса начали действовать в России

С понедельника, 8 ноября, жители России начнут получать сертификат нового образца о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет доступен в электронном виде на портале Госуслуг не позднее чем через три дня после прививки. Для получения бумажного аналога необходимо обратиться вМФЦ, уточняют «Известия».

Вдокументе будут сведения опрошедшем вакцинацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС, а также будет отмечено, когда, где и какой вакциной человек привился.

Обязательно будут отображены сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и перенесенном ковиде, если такой случай был. В сертификате предусмотрено место для QR-кода. Он будет единым для всех регионов России и будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки.

Полученные ранее сертификаты автоматически будут переоформлены на портале Госуслуг до 1 марта 2022 года.

По данным губернатора Ставрополья, на 8 ноября прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 завчерашний день сделали почти 4 тысячи человек, а с начала пандемии— 897 тысяч жителей края.