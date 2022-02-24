Новые вехи развития малого и среднего бизнеса

Помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов разъясняет, что с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2025 года Правительством России проводится эксперимент по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

К участию в эксперименте на добровольной основе привлекаются:

— институты развития, общероссийские НКО, выражающие интересы субъектов МСП, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

— кредитные, страховые, микрофинансовые организации, лизинговые компании и операторы финансовых платформ;

— иные юридические лица.

В рамках проведения эксперимента организован обмен сведениями, необходимыми для предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития МСП, по установленному перечню путем предоставления информации в инфраструктуру профиля пользователя в системе и в личный кабинет на портале госуслуг, интегрированный с Единой системой идентификации и аутентификации.

К примеру, участникам эксперимента доступны сведения о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий календарный год, наличии счетов организаций (индивидуальных предпринимателей) в банках, доходах физического лица и о выплатах страховых взносов, произведенных в пользу физического лица и многие другие. Подробнее об условиях участия в эксперименте можно ознакомиться по постановлению Правительства РФ от 21.12.2021 № 2371.