Новые звезды «зажглись» на Алее славы столицы СКФО

Новыми именами пополнилась Аллея славы Пятигорска. 2021 год стал для столицы СКФО годом ярких спортивных побед и впечатляющих результатов, и неудивительно, что оба новых памятных знака на Аллее посвящены спортсменам. Напомним, Аллея славы города была заложена у Новопятигорского озера ровно год назад, в преддверии 240-летия Пятигорска. Изначально здесь было установлено 13 бронзовых табличек с отпечатками рук людей, которые прославили город на всероссийском и мировом уровне. И вот сегодня Аллею украсили еще две ладошки. Один именной знак посвящен Виктории Усаченко, десятикратной чемпионке России по боксу, шестикратному призеру чемпионатов Европы, а ныне сотруднику пятигорской полиции. Второй — открыт в честь серебряного призера первенства Европы по греко-римской борьбе 2021 года, ученика пятигорской спортшколы №2 Артема Исаханяна.