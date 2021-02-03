Новый бюст Л. Н. Толстого появится в Пятигорске

Новый бюст Л. Н. Толстого будет установлен в одноименном пятигорском сквере. Об этом на своей Инстаграм-странице сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

В этот раз бюст выполнен в бронзе. Автор — скульптор Светлана Авакова, член Творческого союза художников России, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна ПГУ. Соавтором проекта выступил Георгий Аваков, член Творческого союза художников России, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна ПГУ.

Что связывает Пятигорск с именем великого писателя? Лев Толстой дважды приезжал на лечение в город — в 1852 и 1853 гг. В течение нескольких месяцев снимал дом у подножия горы Горячей, здесь закончил повесть «Детство», написал рассказ «Записки маркера», начал работу над «Казаками». Исследователи творчества Толстого нередко именно Пятигорск называют «литературной колыбелью» писателя. В своем дневнике 12 сентября 1853 года Толстой пишет: «Пойду в парк, обдумаю главу…» Напомним, сейчас в сквере Льва Толстого продолжаются работы по благоустройству. Стартовала реконструкция первого в Пятигорске фонтана: начинается укладка коммуникаций и ремонт чаши. К началу курортного сезона здесь появится система автополива, которая обеспечит водой зеленые зоны сквера и поможет прижиться и адаптироваться новым деревьям, кустарникам и цветам. Особое внимание — реставрации уникальных лестниц из машукского камня. Специалисты перебрали все ступени, очистили и отшлифовали камни и вернули лестницам первозданный вид.