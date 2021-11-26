Новый порядок оказания помощи органами ФСС

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что с 1 января 2022 года применяется новый порядок оказания органами ФСС бесплатной помощи лицам, имеющим право на получение страхового обеспечения.

Приказом Минтруда России от 18.10.2021 № 726н утвержден Порядок оказания Фондом социального страхования Российской Федерации бесплатной помощи застрахованному лицу или лицу, имеющему право на получение страхового обеспечения.

Согласно данному документу, бесплатная помощь оказывается заявителю в целях получения пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, в случаях, когда, например, невозможно установить фактическое место нахождения работодателя, или им прекращена деятельность, или на его счетах недостаточно денежных средств.

Бесплатная помощь оказывается в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также в виде представления интересов заявителя в судах.

Определен перечень документов, прилагаемых к заявлению об оказании бесплатной помощи, порядок направления запросов, сроки рассмотрения документов, порядок информирования заявителя о принятом решении и пр.

И.о. прокурора города, советник юстиции Е.В. Кошиль