Новый сквер – для влюбленных!

В Пятигорске в обновленном сквере возле ЗАГСа сегодня звучал марш Мендельсона. В городе-курорте завершилось благоустройство общественного пространства у здания ЗАГСа, расположенного по улице Братьев Бернардацци. В день торжественного открытия сквера свой союз узами брака скрепили три пары.

Еще полгода назад эта территория выглядела иначе: разбитые плиты и ступени, обветшалая кирпичная кладка, заросли сорняков, расшатанные металлические ограждения. То есть это был совсем не тот пейзаж, который хотели бы видеть счастливые молодые семьи. В результате благоустройства на месте неприглядной территории появилось уютное и ухоженное общественное пространство. На дорожках и площадках – новая тротуарная плитка, отремонтированы ступени лестниц и подпорные стены из природного камня, установлены малые архитектурные формы, произведен монтаж уличного освещения и художественной подсветки, обустроены фотозоны. Все работы по благоустройству сквера были выполнены за счет средств курортного сбора, велись они под строгим контролем администрации города и с учетом пожеланий и предложений пятигорчан. Было особенно важно сохранить первоначальный стиль, так как данная территориярасполагается рядом с объектом культурного наследия – двухэтажным особняком, построенным Самуилом Уптоном в классическом стиле итальянского Возрождения.