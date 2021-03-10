Новый успех пятигорских ледолазов!

В преддверии Международного женского дня, команда альпклуба «Максимум» кафедры физической культуры и спорта Пятигорского госуниверситета (САК «Максимум» ПГУ) приняла участие в открытом Чемпионате Северной Осетии по ледолазанию. Соревнования, организованные Федерацией альпинизма РСО-Алании, проводились на замерзших водопадах Цейского ущелья. В Чемпионате приняли участие 6 команд из трех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Победителем в женском зачете стала Мария Ушакова, выпускница ПГУ, член международной альпинистской команды, тренер-общественник САК «Максимум» ПГУ.

Отличный результат в упорной борьбе показала студентка первого курса Института международных отношений ПГУ Дзампаева Замира, дебютировавшая на подобных соревнованиях.

Победителями в мужском зачете стала команда мастеров хозяев Чемпионата, ребята-студенты университета не вошли в это число.

Тренер команды, доцент кафедры физической культуры и спорта ПГУ, руководитель САК «Максимум» А.В. Гребенюк и заведующий кафедрой, директор спорткомплекса ПГУ, доцент Ш.А. Имнаев лично поприветствовали ребят по возвращению.