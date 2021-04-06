Новый зал для самбо открыт в Пятигорске

Это новый проект спортивного клуба «Академии боевого самбо и грепплинга» на базе регионального отделения общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация боевого самбо России» в Ставропольском крае.

На торжественной церемонии присутствовали Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель регионального отделения общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация боевого самбо России» в Ставропольском крае, главный тренер и основатель спортивного клуба «Академия боевого самбо и грепплинга» Зураб Татаров, руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов, вице-президент Федерации боевого самбо России, президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Академия боевого самбо и грепплинга» Тажутдин Татаров, депутаты Думы города, представители казачества, родители воспитанников спортклуба.

Глава города Дмитрий Ворошилов отметил в своем выступлении, что вопросам развития физической культуры и спорта среди подрастающего поколения в Пятигорске уделяется пристальное внимание. Так, в декабре 2020 года в поселке Горячеводском открылась после масштабной реконструкции спортшкола олимпийского резерва № 2. Но реализация госпрограмм – это одно дело, а когда спортивные объекты появляются благодаря энтузиазму и стремлениям мастеров спорта, людей не раз побеждавших на турнирах и понимающих какое значение для спортсменов имеют комфортные условия для тренировок – совсем другое.

— Мы сегодня открываем прекрасный спортивный зал. Он создан по инициативе одного человека и благодаря его стараниям и возможностям. Зураб Рахимович – это человек, который отдает всего себя тренерской работе, боевому самбо, вкладывает душу и все что у него есть в развитие этого вида спорта. Это достойно и почетно! За это отдельные слова благодарности! – подчеркнул Дмитрий Ворошилов, вручив главному тренеру и основателю спортивного клуба «Академия боевого самбо и грепплинга» Зурабу Татарову благодарственное письмо.

Глава города также отметил благодарственными письмами ребят, отличившихся на соревнованиях, и пожелал воспитанникам спортивного клуба терпения, силы воли и новых побед. В свою очередь спортсмены – победители региональных, всероссийских и международных чемпионатов и первенств по самбо устроили показательные выступления. Зал рассчитан на 100 самбистов. Такое же количество людей могут вместить зрительские трибуны, что даст возможность проводить состязания. Здесь есть весь необходимый спортинвентарь: профессиональные силовые тренажеры, напольные, водоналивные и настенные груши, манекены, также полностью обустроены раздевалка, санузлы, кабинет для тренерского состава.