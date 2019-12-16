О чем шутят школьники?

КВН продолжает активно шагать по просторам Пятигорска, вовлекая в свое веселое и находчивое движение все больше молодежи. Недавно состоялся фестиваль открытой городской лиги, о которым мы подробно рассказывали в одном из прошлых номеров. Следом за ним в зале ГДК № 1 прошел еще один фестиваль КВН – теперь уже городской юниор-лиги.

Недолгий перерыв в проведении игр дал всем желающим развиваться на юмористической арене возможность подкопить силы, собрать команды единомышленников и написать сильный материал для выступлений.

Так, в нынешний сезон было отобрано как никогда много команд – 9! Это «Анти-Хайп» (СОШ № 6), «M’N’Dance» (СОШ № 29 «Гармония»), «Легенда 15» (лицей № 15), Казачья Сборная 19-й школы (КСОШ № 19), «Опять 23» (СОШ № 23), сборная 11-й школы (СОШ № 11), сборная 22-й школы (СОШ № 22), «Охотники за сдачей» (СОШ № 24), «Нестандарт» (СОШ № 5).

Показать ребятам предстояло лишь одну «Визитку», а потому выложиться надо было по полной. Ведь это шанс заявить о себе и попасть в сезон, который стартует уже в феврале следующего года. Шутили юные кавээнщики, конечно, о своем — о школьном. Темы ЕГЭ, отношений с родителями и друзьями были самыми популярными.

Ну, и без кавказского юмора традиционно не обошлось. Так, ребята разыгрывали миниатюры о выходцах нашего региона в театре, во французском ресторане, на капитал-шоу «Поле чудес» и т.д.

Претендентов на победу было немало. В итоге помимо трех первых мест жюри присудило специальные призы в разных номинациях. «Лучшая шутка» оказалась у Сборной 11-й гимназии, «Лучшим актером» стала Влада из команды «Легенда 15», а в номинации «открытие» победил «Нестандарт».

А вот как распределился пьедестал почета: на 3 ступени оказалась «Казачья сборная», на второй — «M’N’Dance», на вершину взошел «Анти-Хайп». Ребята получили заслуженные кубки и приглашение в сезон.

— Шутим понемногу обо всем. Недавно мы стали чемпионами Ставропольской краевой юниор-лиги КВН, а до этого прошли в 1/3 финала Всероссийской лиги КВН. Думаем, что секрет нашего успеха в том, что мы очень дружные, ну и харизма у нас есть. Каждый раз волнуемся перед выходом на сцену, но, конечно, в Москве выступать было страшнее всего, — поделились Вика Воронина и Олеся Войтенко, участницы команды «Анти-Хайп» (СОШ № 6).

Но в конце игры организаторы сообщили хорошую новость: в четверть финала ждут всех участников! Радости и счастью на сцене не было предела, зал поддержал команды долгими аплодисментами. Ведь это означает, что совсем скоро игроки и болельщики встретятся вновь.