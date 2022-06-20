О добровольной сдаче оружия

Уважаемые жители города Пятигорска!

Отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Пятигорску Управления Росгвардии по Ставропольскому краю информирует Вас, что за добровольно сданные незаконно хранящиеся предметы вооружения Вы в праве получить денежное вознаграждение согласно Постановлению Правительства Ставропольского края.

Предметы вооружения подлежат сдаче в дежурную часть Отдела МВД России по г. Пятигорску по адресу: ул. Рубина, 2, а также в отделение ЛРР по г. Пятигорску Управления Росгвардии по Ставропольскому краю: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30, либо сообщить по телефонам дежурной части: 8(8793)-36-92-50 телефону ОЛРР — 8(8793)-97-39-40.