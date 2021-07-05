О дорожной безопасности — воспитанникам детского сада

В МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» открыт кабинет по обучению детей дорожной безопасности.

Дорожно-транспортные происшествия – основная причина детской смертности, поэтому для обучения детей дорожной безопасности МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» 29 июня 2021 года торжественно открыл кабинет по обучению детей дорожной безопасности. Мероприятие приурочено к празднованию 85 лет ГИБДД и ГАИ России. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что в детском саду разработана система мероприятий по профилактике детского травматизма и ДТП, в том числе через совместную деятельность с ГИБДД.

Кабинет оборудован макетом микрорайона детского сада, учебно-тренировочным автогородком, расположенным на территории детского сада, наборами переносных дорожных знаков (уличными, в помещении, настольными), комплектами иллюстрированных плакатов по ПДД, наборами таблиц-схем ситуаций-ловушек, комплектами учебно-методических пособий для педагогов и воспитанников, играми по ознакомлению с Правилами дорожного движения (дидактическими, настольными и др.), игрушками, элементами одежды для сюжетно-ролевых игр, в наличии форма для агитбригады «Светофорик», выставочным стендом (для детских творческих работ по ПДД), информационным стендом для участников образовательных отношений по тематике дорожного движения.

Как сказала С. Г. Ласкина, заведующая МБДОУ № 43, кабинет по безопасности движения позволит педагогам организовывать образовательный процесс ознакомления воспитанников с Правилами дорожного движения как в рамках образовательной деятельности, так и в режимных моментах. Такая деятельность даст возможность сформировать у детей образное представление о различных условиях дорожного движения, выработать умение принимать решение в соответствии с требованиями ПДД, наглядный материал находится в свободном доступе для воспитанников, педагогов и родителей.

Отряд юных инспекторов движения с удовольствием ознакомился с кабинетом ПДД: поиграли в настольно-печатные игры, изучили Правила дорожного движения на стендах под руководством воспитателя А. М. Маловой, прокатились на настоящей полицейской машине, позанимались на транспортной площадке и затем с удовольствием поздравили своего инспектора с днем рождения ГАИ — ГИБДД, подарили подарок — макет светофора.