О ДТП из уст начальника ГАИ

В Пятигорске начальник Госавтоинспекции города Александр Емец, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних, встретился с учащимися 6-й и 8-й школ города. Александр Николаевич рассказал школьникам о важности соблюдения Правил дорожного движения. Ребята узнали о том, как правильно переходить проезжую часть, где следует играть в подвижные и спортивные игры, кататься на велосипеде, и о том, что Правила запрещают детям младше 14 лет выезжать на велосипеде на дороги общего пользования. Затронул начальник ГИБДД и немаловажную тему использования световозвращающих элементов на одежде. Чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток, полицейский посоветовал обязательно носить световозвращающие приспособления. В завершении встречи школьникам были продемонстрированы видеоролики и мультфильмы на тему безопасности дорожного движения.