О гаражной амнистии – 2021

С 1 сентября 2021 года вступил в силу закон, получивший название «гаражная амнистия». Это упрощенный порядок оформления земельного участка под гаражом. Федеральным законом № 79-ФЗ установлен порядок оформления прав на гаражи и земельные участки под ними. Оформить гараж по новому закону можно при соблюдении ряда условий.

Амнистия распространяется на объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса (31.12.2004). Гаражи должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении муниципалитета — речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены.

Под «гаражную амнистию» не попадают: самовольные постройки, гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, гаражи в многоквартирных домах и офисных комплексах, подземные гаражи.

Напомним, «гаражная амнистия» действует по 1 сентября 2026 года. Более подробную информацию вы можете получить в Отделе Росреестра по городу Пятигорску по телефонам: 33-42-50 33-16-34. Через QR-код вы можете ознакомиться с методическими рекомендациями Росреестра, касающимися процедуры «гаражной амнистии».