О ходе голосования по поправкам в Конституцию

На Ставрополье проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера.

В Пятигорске открылись 86 избирательных участков. Проголосовать досрочно можно уже с сегодняшнего дня. Голосование продлится семь дней. Такие меры приняты для того, чтобы избежать очередей и скопления людей в помещениях. Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Виктор Фисенко, на всех участках выполняются все санитарные правила, разработанные Роспотребнадзором для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Входы и выходы располагаются в разных местах, чтобы приходящие избиратели не пересекались с уходящими. Помещения избирательных участков регулярно дезинфицируются и проветриваются. На входе – коврик, пропитанный антисептиком. Обязательно соблюдение социальной дистанции согласно специальной разметке. На входном контроле каждому участнику голосования измеряют температуру. На тот случай, если она окажется повышенной, на участке имеется отдельное помещение, где человек может подождать приезда медиков. Если у пришедшего в избирательный пункт нет средств индивидуальной защиты, как например, их не оказалось у Евгении Мельниковой, их обязательно выдадут.

— Специально решила прийти раньше. Людей мало. На входе выдали маску, перчатки, одноразовую ручку. Это очень удобно. Сам механизм голосования вполне понятен, — отметила пятигорчанка.

Желающие могут проголосовать на дому. Члены участковой избирательной комиссии приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру голосования с соблюдением всех санитарных норм безопасности. Проголосовать смогут и люди, приехавшие в город на лечение и отдых. На сегодня в пятигорских санаториях находится порядка 350 отдыхающих. В восьми санаториях организованы избирательные пункты. Работают они так же как и остальные избирательные участки, с 8.00 до 20.00.