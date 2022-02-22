О капремонте улично-дорожной сети

В Пятигорске продолжается формирование плана капитального ремонта улично-дорожной сети города на 2022-2024 годы. Об этом на своей инстраграм-странице рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. При поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального дорожного фонда выделены субсидии на ремонт следующих улиц:

✔ на 2022 год: Подстанционная, Ереванская, Вишневая, Константиногорская, Любчиковых, 5-й переулок, Дорожная, Ермолова (от улицы Ипподромной до 5-го переулка), Сергеева.

✔на 2023 год: 1-я линия, Чапаева, 1-й переулок, Пестова, 2-й переулок, Гоголя, Юбилейная, Свердлова.

✔на 2024: Братьев Бернардацци, Проезд Невинномысский, Воровского, Бунимовича, Комарова, Есенина, Черкесская, 2-й проезд, Водопадских Коммунаров, Нежнова, Луговая, Транзитная.

— По мере проведения краевым миндором @mindor_sk отбора на ремонт улично-дорожной сети количество улиц будет добавляться, — отметил Дмитрий Ворошилов. — Также приступаем к латочному и гравийному ремонту дорог.