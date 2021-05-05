О льготном кредитовании хозяйствующих субъектов

Прокуратура Пятигорска информирует: правительством Российской Федерации продлено действие мер поддержки и принята новая программа «ФОТ 3.0», действие предыдущей программы «ФОТ 2.0» подошло к концу 1 апреля текущего года.

С 9 марта 2021 года банки начали прием заявлений на выдачу льготных кредитов бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям. Кредит со ставкой 3% можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев, максимальная сумма – 500 млн. рублей. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации.

В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Принять участие в новой программе могут компании из наименее восстановившихся отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Главное условие — заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Для получения кредита на особых условиях организации, в том числе социально ориентированные НКО и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России.