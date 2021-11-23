О мерах социальной поддержки

Сразу несколько важных социальных вопросов рассмотрели депутаты Думы Пятигорска. На очередном заседании Думы города депутаты обсудили меры социальной поддержки учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Пятигорска с ограниченными возможностями здоровья, которые получают образование на дому, а также передачу в безвозмездное пользование Детской городской больницы Пятигорска имущества, находящегося в собственности города.

Были приняты решения по ряду имущественных и организационных вопросов. Среди них внесение изменений в решение городской Думы об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности и вопрос бюджета Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.