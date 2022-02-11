О новом порядке назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме

Помощник прокурора Пятигорска юрист первого класса Георгий Попов разъясняет, что с 01.01.2022 вступает в силу Порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Данный документ принят 28.09.2021 Управлением Пенсионного фонда России на основании постановления № 324п.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо обратиться с электронным заявлением о ее назначении через личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функции)» (далее – портал госуслуги).

Условиями назначения страховой пенсии по старости является:

— Достижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, установленного действующим законодательством;

— Страховой стаж не менее 15 лет;

— Величина индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30;

— Отсутствие периодов работы и/или иной деятельности за пределами Российской Федерации.

При заполнении заявления система автоматически проверяет выполнение всех условий и предлагает гражданину заполнить согласие на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме, которое также необходимо заполнить.

После получения электронного заявления Пенсионный Фонд РФ с указанием даты и времени получения проводит его регистрацию с присвоением номера.

Страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, кроме случаев, установленных Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013.

Решение о назначении страховой пенсии по старости формируется в автоматическом режиме в информационной системе Пенсионного Фонда РФ и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, кроме того решение направляется в личный кабинет на портале госуслуги лица, подавшего заявление.