О переводе сотрудников

С 4 апреля по 31 декабря 2022 года работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие организации.

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.03.2022 N 511, служба занятости предложит сотрудникам временный перевод на профильные вакансии после того, как получит сведения о приостановке деятельности. Другие работодатели с такими кандидатами смогут заключить срочные трудовые договоры. Их разрешили продлевать максимум до 31 декабря, если на постоянном месте руководство не против.

Действие первоначальных трудовых договоров приостанавливается на время переводов, но их срок продолжает течь.