О получении временного жилья

«Многоквартирный дом, в котором я проживаю, признан аварийным в 2016 году и до настоящего времени не расселен. За последний год состояние дома значительно ухудшилось, проживать в нем опасно. Могу ли я временно получить другое жилье до окончания расселения?»

На вопрос отвечает помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов:

«Вопросы предоставления жилых помещений гражданам урегулированы жилищным законодательством, в частности, Жилищным кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 92 Жилищного кодекса РФ, к жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся жилые помещения маневренного фонда.

В силу пункта 3.1 статьи 95 Жилищного кодекса РФ жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Таким образом, действующее законодательство предусматривает возможность для граждан, чьи дома признаны аварийными и подлежащими сносу, получить для временного проживания жилое помещение маневренного фонда.

При этом статья 106 Жилищного кодекса ограничивает срок, на который может быть предоставлено жилое помещение маневренного фонда – до окончания расчетов с гражданами, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на 2 года. На предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда уполномочены органы государственной власти Российской Федерации, государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, реализующие полномочия собственников в отношении соответствующих жилых помещений».