О получении займов

«Увидел объявление о возможности получения у индивидуального предпринимателя займа под залог бывшего в употреблении имущества, предусмотрены ли законодательством какие-либо особенности для данного вида деятельности?»

На вопрос отвечает помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов:

«В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ), профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности. Такими федеральными законами являются Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Из содержания части 1 статьи 1 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-ФЗ «О банках и банковской деятельности» следует, что кредитная организация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Законом.

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» определен исчерпывающий перечень некредитных финансовых организаций.

Таким образом, законодательно определен перечень субъектов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по выдаче потребительских займов — кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, ломбарды.

Индивидуальный предприниматель, занимающийся деятельностью по выдаче займов, должен относиться к числу субъектов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и иметь соответствующее разрешение на осуществление данного вида деятельности.

Регулирование деятельности некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции по предоставлению потребительских займов, возложено на Банк России, который ведет государственный реестр участников рынка микрофинансирования, размещенные в свободном доступе на сайте Банка России https://www.cbr.ru/ в разделе Финансовые рынки/Надзор за участниками финансовых рынков/Микрофинансирование. В случае отсутствия хозяйствующего субъекта в указанном реестре микрофинансовых организаций, правовых оснований для осуществления деятельности по выдаче гражданам займов (денежных средств) под залог имущества, не имеется».