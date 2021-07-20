О пользе курортного сбора

В беседе с корреспондентом Андреем Чистяковым для радио «Россия» Дмитрий Ворошилов поделился своим мнением и опытом города. Напомним, экспериментальный закон о курортном сборе действует на территории Ставропольского края с 2018 года. И, по словам главы Пятигорска, за эти три года курортный сбор стал хорошим подспорьем бюджету города и позволил значительно улучшить курортную инфраструктуру. Дмитрий Ворошилов перечислил объекты, работы на которых ведутся в этом году именно за счет средств курсбора. Полная реконструкция Поющего фонтана на улице Бернардацци, возле входа в парк «Цветник». Работы здесь уже завершены, ожидается поставка оборудования, далее — монтаж и открытие. Благоустройство сквера в районе ЗАГСа. Высокая степень готовности. Завершение всех работ и открытие сквера планируется в августе. Обустройство пешеходной зоны по ул. Красноармейской (от Академической галереи до пр. Кирова). Срок окончания работ — к 1 сентября.

— Так нужен ли нашему городу курортный сбор? Уверен, ответ может быть только один: конечно, нужен! Это целевой источник средств для развития курортной инфраструктуры, он дает нам дополнительную возможность благоустройства и содержания ее объектов, — рассуждает Дмитрий Ворошилов. — И по цепочке, логично и последовательно, городские пространства, преобразившиеся за счет курортного сбора, передают импульс развития прилегающим территориям. Так, благоустройство сквера на ул. Братьев Бернардацци автоматически тянет за собой необходимость благоустройства самой улицы.

Благоустройство Игнатьевского сквера подтолкнуло к обновлению тротуаров на ул. Павлова и бульваре Гагарина. Объединяя средства курортного сбора, государственных и краевых программ, мы шаг за шагом расширяем площади красивых, уютных, притягательных городских пространств.

Глава Пятигорска убежден: реализацию экспериментального проекта необходимо продолжить. И включить в эту систему различные объекты размещения: частные гостиницы, квартиры для посуточной аренды.

— Я бывал за границей, и где бы вы ни решили остановиться — санаторий, частная гостиница или квартира внаём, вы непременно оплатите курортный сбор. Пятигорску необходимо двигаться в этом же направлении, — добавил Дмитрий Ворошилов.