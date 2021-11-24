О порядке признания инвалидности

Прокуратура года Пятигорска разъясняет: до 01 марта 2022 года продлен упрощенный порядок признания лица инвалидом, установленный в связи с распространением COVID-19.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1697 утвержден Временный порядок признания лица инвалидом.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1580 продлены сроки действия Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания до 01 марта 2022 года.

Упрощенный порядок предусматривает заочное проведение медико-социальной экспертизы, а также продления ранее установленных групп инвалидности. Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была установлена при предыдущем освидетельствовании. Продление инвалидности осуществляется без истребования от гражданина (его законного или уполномоченного представителя) заявления о проведении медико-социальной экспертизы. Письменное согласие гражданина для этого не требуется. Решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается ФГУ МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока инвалидности.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) направляется гражданину заказным письмом с соблюдением требований законодательства РФ о персональных данных.

И.о. прокурора города советник юстиции Е. В. Кошиль