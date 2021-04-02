О порядке снятия судимости до истечения срока ее погашения

В прокуратуре Пятигорска информируют: снятие судимости — это аннулирование правовых последствий судимости до истечения срока ее погашения.

Согласно ч. 5 ст. 86 УК РФ если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.

Таким образом, условиями снятия судимости являются безупречное поведение лица, отбывшего наказание, а также возмещение вреда, причиненного совершением преступления.

Снятие судимости осуществляется, как правило, по ходатайству лица, отбывшего наказание.

В соответствии со ст. 400 УПК РФ вопрос о снятии судимости разрешается в пределах установленной подсудности судом или мировым судьей по месту жительства осужденного. Участие осужденного в рассмотрении ходатайства является обязательным.

В случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может быть заявлено перед судом не ранее чем через год со дня принятия судом решения об отказе.

Судимость также может быть досрочно снята на основании акта об амнистии, принимаемого Государственной Думой РФ (ст. 84 УК РФ), или в порядке помилования Президентом РФ (ст. 85 УК РФ).