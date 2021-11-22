О пожаре на Ессентукской

Прокуратурой Пятигорска организована проверка по факту пожара, произошедшего 19 ноября в многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Ессентукской.

Возгорание случилось в квартире на 9 этаже, где проживает 83-летняя пенсионерка. Предварительная причина пожара – короткое замыкание проводки. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Прокурорская проверка устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.