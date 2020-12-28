О правах несовершеннолетних

Об обращении несовершеннолетнего за защитой своих прав в судебном порядке информирует прокуратура Пятигорска.

Право самостоятельного обращения в суд за защитой своих прав и отстаивания своих интересов в судебном порядке ребенок приобретает по достижении 14 лет.

Согласно пункту 3 статьи 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних.

Если же дело возбуждено по заявлению несовершеннолетнего лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, рассматриваемых в гражданском и административном судопроизводстве, суд обсуждает вопрос о необходимости привлечения к участию в деле законных представителей несовершеннолетнего: родителей, усыновителей, попечителей.