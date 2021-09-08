О признании домов в СНТ жилыми

Сентябрь 8, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 103

В администрацию города Пятигорска поступают обращения пятигорчан о признании садового дома жилым домом на территории садоводческих товариществ города.

Руководством города даны поручения структурным подразделениям администрации внести изменения в муниципальные нормативные правовые акты города-курорта Пятигорска,  позволяющие жителям города переводить свои садовые дома в жилые с правом  последующей регистрации в них.

До конца года необходимые изменения будут внесены в Правила землепользования и застройки города.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.