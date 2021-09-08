О признании домов в СНТ жилыми

В администрацию города Пятигорска поступают обращения пятигорчан о признании садового дома жилым домом на территории садоводческих товариществ города.

Руководством города даны поручения структурным подразделениям администрации внести изменения в муниципальные нормативные правовые акты города-курорта Пятигорска, позволяющие жителям города переводить свои садовые дома в жилые с правом последующей регистрации в них.

До конца года необходимые изменения будут внесены в Правила землепользования и застройки города.