Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом» установлен новый порядок признания лица инвалидом. Разъясняет прокуратура Пятигорска.

Документом предусмотрено, что с 1 июля 2022 года медико-социальная экспертиза проводится в бюро без личного присутствия гражданина, с личным присутствием гражданина, в том числе с выездом по месту его нахождения или дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий.

Медико-социальная экспертиза будет проводиться с личным присутствием гражданина в случаях:

указания в заявлении соответствующего предпочтения;

выявления несоответствий между данными медисследований и заключениями врачей;

обследования с применением спецоборудования, методик и технологий;

лицо является получателем соцуслуг в организации соцобслуживания, оказывающей услуги в стационарной форме;

изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитация инвалида.

Данные по итогам экспертизы будут отражаться в справке об инвалидности.

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные правоотношения.