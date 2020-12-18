О проекте городского бюджета

Декабрь 18, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 205

Проект городского бюджета  на 2021г., а также плановый период 2022-23гг.  стал главной темой публичных слушаний, прошедших в администрации Пятигорска.  Проект, вынесенный на обсуждение в рамках публичных слушаний, был предварительно рассмотрен комитетом по бюджету и налогам Думы Пятигорска. В слушаниях приняли  участие депутаты, руководители структурных подразделений Думы и администрации города, представители общественных организаций, жители Пятигорска. Такая  форма совместного обсуждения главного финансового документа города, его будущих доходов и расходов, дает возможность проанализировать эффективность городской бюджетной политики, внести коррективы в формирование бюджета на текущий и следующие годы — в зависимости от ситуации и потребностей, сложившихся в той или иной сфере городской жизни.

Экономические риски влияния ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, необходимо учитывать и в 2021 году, подчеркнула заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова. —  Основой бюджетной политики стало жесткое выстраивание приоритетов, исходя из их социальной значимости, привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов, эффективности мероприятий, а также готовности объектов к реализации, — отметила она.

Итак, проект городского бюджета на 2021 год имеет следующие основные параметры: —  доходы – 5 млрд. 131 млн. рублей; – расходы – 5 млрд. 265 млн. рублей; – дефицит бюджета – 134 млн. рублей. Бюджет города на предстоящий период сформирован на основе принципа максимальной мобилизации доходов и предусматривает рост расходов по жизненно и стратегически важным направлениям. Практически все расходы  осуществляются в рамках программ — а значит увязаны с четко определенной задачей и конечным результатом. Бюджет ориентирован на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в первую очередь, социального характера. Участники публичных слушаний озвучили свои оценки и внесли предложения.    В рабочем порядке оргкомитет рассмотрит все рекомендации и подготовит  заключение, которое будет направлено в Думу города Пятигорска.

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