О проекте городского бюджета

Проект городского бюджета на 2021г., а также плановый период 2022-23гг. стал главной темой публичных слушаний, прошедших в администрации Пятигорска. Проект, вынесенный на обсуждение в рамках публичных слушаний, был предварительно рассмотрен комитетом по бюджету и налогам Думы Пятигорска. В слушаниях приняли участие депутаты, руководители структурных подразделений Думы и администрации города, представители общественных организаций, жители Пятигорска. Такая форма совместного обсуждения главного финансового документа города, его будущих доходов и расходов, дает возможность проанализировать эффективность городской бюджетной политики, внести коррективы в формирование бюджета на текущий и следующие годы — в зависимости от ситуации и потребностей, сложившихся в той или иной сфере городской жизни.

Экономические риски влияния ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, необходимо учитывать и в 2021 году, подчеркнула заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова. — Основой бюджетной политики стало жесткое выстраивание приоритетов, исходя из их социальной значимости, привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов, эффективности мероприятий, а также готовности объектов к реализации, — отметила она.

Итак, проект городского бюджета на 2021 год имеет следующие основные параметры: — доходы – 5 млрд. 131 млн. рублей; – расходы – 5 млрд. 265 млн. рублей; – дефицит бюджета – 134 млн. рублей. Бюджет города на предстоящий период сформирован на основе принципа максимальной мобилизации доходов и предусматривает рост расходов по жизненно и стратегически важным направлениям. Практически все расходы осуществляются в рамках программ — а значит увязаны с четко определенной задачей и конечным результатом. Бюджет ориентирован на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в первую очередь, социального характера. Участники публичных слушаний озвучили свои оценки и внесли предложения. В рабочем порядке оргкомитет рассмотрит все рекомендации и подготовит заключение, которое будет направлено в Думу города Пятигорска.