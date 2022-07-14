О просветительской деятельности

Прокуратура Пятигорска информирует: правительством РФ утверждены правила осуществления просветительской деятельности

Постановлением Правительства РФ от 01.07.2022 N 1195 утверждены Правила осуществления просветительской деятельности.

Правила устанавливают порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней. Они не распространяются на отношения, связанные с осуществлением просветительской деятельности в рамках культурно-просветительской деятельности религиозных организаций.

Просветительская деятельность осуществляется органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, уполномоченными ими организациями, а также может осуществляться физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами с соблюдением предусмотренных требований.

Определено, что просветительская деятельность может реализовываться в форме лекций, презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий и в иных формах, в том числе с использованием сети «Интернет».