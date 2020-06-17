О работе форума «Машук»

В преддверии Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума «Машук-2020» руководитель образовательной программы Олег Ляшко дал интервью об активностях мероприятия, ожидающих машуковцев в этом году, и изменениях в них.

— Добрый день, Олег. Хотелось бы для начала задать вопрос, волнующий всех. Останется ли образовательная программа форума в старом формате? Будут ли лекции, выступления, дискуссионные площадки, занятия по личностному развитию?

— Добрый день. Хороший вопрос, спасибо. В старом формате практически ничего не остается, потому что форум пройдет онлайн. Останутся выступления лекторов и практическая работа участников с модераторами групп. По большому счету, основной блок образовательной программы будет делиться на две части. Первая — большие лекционные материалы, которые пройдут в течение первых четырех рабочих дней смены. Интернет здесь дает нам плюс в том, что аудитория у лектора может быть довольно большой, ведь она не ограничена вместимостью шатра. Если сейчас экологическую тематику, к примеру, выберет большее количество людей, они все попадут туда. Вторая – практическая работа в подгруппах. У каждой будет своя тематика и участники смогут выбрать, какая проблематика им интереснее. Останется у участников и возможность повышать личностные компетенции в рамках, к примеру, бизнес-завтраков.

— На пресс-конференции дирекции форума было заявлено, что все активности будут игрофицированы. Как это будет организовано на образовательных площадках и как будет обеспечена полная вовлеченность в образовательный процесс?

— Игрофикация подразумевает фиксацию активности каждого участника и отражение ее в цифровом профиле. Каждый участник будет видеть на сколько процентов он выполнил обязательную часть и альтернативную. Это как в игре: когда прокачиваешь свой профиль, получаешь дополнительные бонусы.

— Какие качественные изменения в образовательной программе появились в этому году?

— У нас сейчас идет целевой подбор спикеров. В этом году мы можем пригласить в лекционную часть тех специалистов, которые раньше не могли позволить, приехать на три-четыре дня. У нас даже есть возможность приглашать иностранных спикеров, если они будут соответствовать тематике.

— Работа спикеров и тренеров в онлайн-пространстве сильно отличается от офлайн. Как они будут подготовлены?

— Лекционный блок включит в себя качественную, красивую презентацию лектора, соответствующую всем техническим требованиям. С ним в качестве поддержки будет работать модератор. Во время практической части в группах будут работать модераторы и сборщики. Эта работа специфична, ведь человек параллельно должен обладать и цифровыми компетенциями, а не только быть погруженным в тематику. Это должно быть интересно реализовано, поэтому мы подбираем модераторов не только с точки зрения тематики, но также и с точки зрения их опыта работы в интернет-пространстве.

— Будет ли организован перед форумом какой-нибудь тренинг для работы с платформой для участников и что он будет представлять собой?

— Это обязательное условие попадания на сам форум. Мы пригласим всех участников пройти цифровую школу. За несколько дней ребята пройдут погружение в цифровые платформы и сервисы, на которых будет реализован форум. Эту же школу пройдут модераторский и преподавательский состав, оргкомитет.

— И в заключение скажите, что Вы хотели бы пожелать участникам Машука?

— Не бояться технических ограничений. Мы будем работать на платформе Microsoft365. Не стоит ее пугаться. Рекомендую всем ознакомиться с ее возможностями до форума. Второе – активно комментировать различные события, которые будут происходить в рамках форума, общаться во внутренних социальных сетях, потому что это все будет учитываться в формировании цифрового профиля. Кроме этого, мы сможем активнее собирать обратную связь от участников.

— Спасибо за интересную беседу, Олег.

— Спасибо Вам.

Напомним, что XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум «Машук-2020» пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России». Регистрация для участия в форуме доступна до 15 июля.