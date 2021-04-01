О развитии инклюзивного образования

В заседании коллегии МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» приняли участие члены коллегии, специалисты управления образования, специалисты МКУ ИМЦРО, руководители дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования. Об особенностях организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья рассказала заместитель главы администрации г. Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Наталья Васютина. Она отметила, что в городе наблюдается тенденция роста семей, в которых воспитываются дети-инвалиды: если в 2018 году таких детей было – 717, то в 2021 году – 832 человека. Необходимость обеспечения комплексного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями является одним из приоритетных направлений работы системы образования. Решение этой задачи поставлено краевой Стратегией развития образования детей с ОВЗ до 2030 года, а также отражено в муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования». -Для оказания психолого-педагогического сопровождения детей, требующих особого внимания, консультативной помощи их родителям, методической поддержки педагогам в 2016 году Министерством образования Ставропольского края в Пятигорске создан Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям, на базе которого с 2020 года действует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, — напомнила Наталья Васютина На данный момент в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 230 детей-инвалидов и 176 детей с ограниченными возможностями здоровья. 115 детей получают образование на дому по индивидуальному учебному плану, 27 из них — с использованием дистанционных образовательных технологий. Было отмечено, что из всех предложенных законом вариантов получения образования, родители чаще всего выбирают вариант получения образования ребенка с ОВЗ совместно с другими обучающимися. Также участники заседания обсудили использование инновационных технологий с элементами мультимедиа в работе с детьми с ОВЗ в дошкольных учреждениях, особенности работы с детьми с расстройством аутистического спектра, практику обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы, организацию инклюзивного обучения детей в дополнительных организациях культурной направленности. В завершение рабочей встречи отличившиеся педагоги были отмечены благодарственными письмами Главы Пятигорска.