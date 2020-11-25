О развитии Пятигорска

Во время «прямой линии» губернатор обозначил основные направления развития Пятигорска. Речь, в частности, шла о строительстве трех многоуровневых развязок на территории города: на въезде со стороны Иноземцево с уходом на Бештаугорское шоссе, на улицах Ермолова и Беговой с переходом через железнодорожный переезд на улицу Ипподромную и в районе так называемого «Яшкина моста». Запланировано и расширение Бештаугорского шоссе. Особое внимание губернатор уделил планам по второй очереди реконструкции и благоустройства Новопятигорского озера.

Не обошел вниманием глава региона и судьбу пятигорского трамвая – визитной карточки города. С нового года трамвай переходит в краевое управление. Запланировано обновление подвижного состава и инфраструктуры. Кроме того, впереди — продолжение работ по масштабному благоустройству курортной зоны Пятигорска. Воплощение в жизнь намеченных планов будет идти в рамках реализации национальных и государственных программ. После эфира «прямой линии» глава города Дмитрий Ворошилов на своей

Инстаграм-странице отметил «беспрецедентную поддержку развития города-курорта Пятигорска» со стороны руководства края.