О регистрации места проживания ребенка

Прокуратура Пятигорска сообщает: по желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории РФ, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории РФ

Федеральным законом от 28.06.2022 N 224-ФЗвнесены изменения в статью 15 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

В настоящее время Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» установлено, что в записи акта о рождении указывается, в частности, фактическое место рождения ребенка. Если родители (один из родителей) проживают в сельском поселении, по их желанию вместо фактического места рождения ребенка может быть указано место жительства родителей (одного из родителей).

Внесенными изменениями устраняется действующее территориальное ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка.