О реконструкции площади у питьевой галереи № 19

Небольшая площадь перед питьевой галереей источника № 19 полностью преобразится. Новое покрытие площади повторит пол питьевой галереи, здесь будут обустроены зеленая зона и места для отдыха. Восстановленные каменные элементы здания получат вечернюю подсветку, а сама площадь — новое освещение. Две благоустроенные лестницы гармонично впишутся в ландшафт. Вторую жизнь обретет металлическая стела «Курортная зона», которой можно будет любоваться и ночью — там тоже установят подсветку.

На свой странице в «Инстаграме» глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов предложил назвать обновленную площадь именем Ивана Петровича Павлова — русского и советского ученого, выдающегося медика, физиолога, создателя науки о высшей нервной деятельности и первого российского лауреата Нобелевской премии по медицине. Питьевая галерея в целях безопасности закрыта до окончания реконструкции площади.