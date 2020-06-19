О ремонте дорог, парковках и нарушениях закона о тишине

Июнь 19, 2020 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 24

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прошло в Пятигорске под председательством главы города Дмитрия Ворошилова.
На повестке дня — актуальные вопросы в жизни города: мероприятия по профилактике правонарушений в области соблюдения ПДД, ремонт улично-дорожной сети и другие.
Важной темой стало увеличение число жалоб от жителей микрорайонов Белая Ромашка, Бештау-Гора Пост и Центр. Люди сетуют на шум: громкая музыка из автомобилей в позднее время, так называемые «гонки» и прочее. После снятия ограничительных мер многие люди позабыли о законе, принципах добрососедства  и уважения. Дмитрий Ворошилов отметил, сто администрация города готова помогать полиции в решении сложиашейся ситуации.

На заседании также шла речь об установке предупреждающих моникенов вблизи пешеходных переходов около учебных заведений, о монтаже муляжей видеокамер для повышения бдительности водителей, об использовании опытыта других городов в организации платных парковок, чтобы разгрузить дороги в центре Пятигорска, а также о ямочном ремонте.
Кстати: на заседании был представлен новый начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Пятигорска подполковник Вячеслав Шевелев.

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