О семейном счастье…

В канун Дня семьи, любви и верности следователь ОМВД России по городу Пятигорску Павел Сариев и его супруга Гаяна — дознаватель отдела полиции города Лермонтова — поделились секретами семейного счастья.

Павел служит в органах внутренних дел уже 13 лет. Капитан юстиции отмечает, что работа требует выдержки и терпения. Крайне важно, чтобы семья с пониманием относилась к служебной деятельности и была опорой. Потому не удивительно, что вторую половинку он встретил именно на работе.

Сейчас у Павла и Гаяны подрастает замечательная дочка – Мария, ей два годика. Все свободное время они стараются проводить втроем.

Супруги уверены, что семья – это счастье, любовь и удача!