О сохранении социальной доплаты к пенсиям детей-инвалидов и несовершеннолетних граждан, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, в период их временного трудоустройства

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что урегулированы вопросы, связанные с сохранением социальной доплаты к пенсиям детей-инвалидов и несовершеннолетних граждан, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, в период их временного трудоустройства.

Приказом Минтруда России от 26.04.2022 N 258нвнесены изменения в Правила осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 июля 2021 г. N 512н.

Изменения приводят Правила социальной доплаты к пенсии, утвержденные приказом Минтруда России от 27 июля 2021 N 512н в соответствие с положениями Федерального закона от 16 апреля 2022 г. N 113-ФЗ, согласно которым социальная доплата к пенсии будет сохранена на период занятости в свободное от учебы время по направлению государственной службы занятости:

детям-инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,

детям, не достигшим возраста 18 лет, и детям, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.