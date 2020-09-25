О тестировании на COVID-19

В администрации города Пятигорска прошло совещание с руководителями медицинских учреждений и представителями Роспотребнадзора.

Глава Пятигорска обсудил с медиками ситуацию со сроками получения результатов тестов на COVID-19 и получение поликлинической помощи. Договорились, что все жалобы будут отрабатывать совместно. Было отмечено, что на базе городского роддома работает лаборатория по тестированию на COVID-19, уже сейчас в сутки лаборатория обрабатывает более 90 тестов, а до конца месяца будет более 400 тестов в сутки. В завершении рабочей встречи глава Пятигорска поблагодарил медиков за работу в это непростое время.