С 1 сентября 2022 года вступит в силу порядок выполнения работодателем квоты для трудоустройства инвалидов.

Прокуратура Пятигорска сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 N 366

квоту понадобится рассчитывать ежегодно до 1 февраля. При этом исходить нужно из среднесписочной численности персонала за IV квартал.

Квоту сочтут выполненной, если сотрудников оформили на любые рабочие места:

— по трудовому договору (в том числе срочному) непосредственно у работодателя;

— трудовому договору в рамках соглашения с иной организацией или ИП о трудоустройстве инвалидов.

Трудоустройство инвалида в организации и у ИП, имеющих свои квоты, не идет в счет установленной квоты.