О войне строками поэтов

Мы о войне стихами говорим. В канун Дня Победы в зале Центральной городской библиотеки имени М.Горького прошел открытый поэтический микрофон памяти. Главная цель мероприятия – создание условий для формирования чувства гордости за свою Родину и сохранение памяти о подвиге российских солдат в Великой Отечественной войне. В формате «открытого микрофона» каждый желающий мог выразить свою благодарность и преклониться перед подвигом всех причастных к Великой Победечерез строки, написанные о войне. В этот день звучали произведения поэтов, прошедших войну и живших после, чьи сердца хранят отблеск того страшного огня, той Великой войны, строки современных авторов и местных писателей, а также авторские стихи.