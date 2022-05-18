Прокуратура Пятигорска информирует о том, что С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон о защите потребителей от ущемления их прав при заключении договоров и незаконного сбора персональных данных.

Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» конкретизирует норму Закона РФ «О защите прав потребителей» о недопустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя. В том числе, закрепляется открытый перечень таких условий.

Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать потребителю в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством РФ или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.

Перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.