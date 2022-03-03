О здравоохранении – из уст депутата

Тематический прием граждан по вопросам здравоохранения прошел в Пятигорске. В общественной приёмной Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия» состоялся тематический прием. На вопросы пятигорчан о здравоохранении ответил заместитель председателя Думы города Семен Маршалкин. С 28 февраля по 5 марта «Единая Россия» по всей стране на базе региональных и местных общественных приемных Партии проводит неделю приемов граждан по вопросам здравоохранения. Обращения жителей Пятигорска касались аспектов оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях, помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, открытия аптечных и фельдшерско-акушерских пунктов в поселках города. По каждому полученному обращению были даны ответы, многие из озвученных вопросов были взяты на контроль.