Об исправительных работах

С какого периода начинается течение срока отбывания наказания в виде исправительных работ? Как производятся удержания из заработной платы? На эти вопросы отвечает помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов: «В соответствии с положениями статьи 42 Уголовно-исполнительного кодекса РФ началом срока отбывания данного вида наказания осужденным, не имеющим основного места работы, является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место работы,– день получения администрацией организации, в которой трудоустроен осужденный, соответствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции. Удержания из заработной платы осужденных, размер которых устанавливается решением суда, администрации учреждений (организаций) производят со дня выхода на работу и перечисляют ежемесячно в день выдачи заработной платы в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством. Расчетные сведения о перечислении удержаний с копией платежного поручения направляются в уголовно-исправительную инспекцию, на учете которой состоит указанное лицо».