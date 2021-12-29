Об изменениях в ПДД

Декабрь 29, 2021 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 180

Прокуратура города Пятигорска разъясняет об изменениях, внесенных Государственной Думой об ответственности за нарушение ПДД.

 

Госдума приняла в последнем, третьем чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения правил дорожного движения (ПДД).

 

Документ вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью 264.2 («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами»).

 

Согласно поправкам, если у водителя уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, то за повторное нарушение ему будет грозить уголовное наказание. Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по статье 264 УК РФ, но вновь был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.

 

И.о. прокурора города, советник юстиции Е. В. Кошиль.

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