Об общественно-политической обстановке в городе

На повестке заседания Этнического совета Пятигорска – общественно-политическая обстановка в городе.

Представители национально-культурных объединений и автономий, администрации и Думы, общественных организаций и религиозных конфессий обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Открывая заседание, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов напомнил о важной роли Этнического совета в жизни города, а также поблагодарил национально-культурные объединения и автономии за участие в сборе гуманитарной помощи. Было отмечено, что на сегодня собрано свыше 130 тонн и работа в этом направлении продолжается.

Рассказал градоначальник и о перспективах социально-экономического развития Пятигорска. Решением премьер-министра РФ Михаила Мишустина внесены изменения в перечень мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавминвод до 2030 года. Ряд включенных в перечень мероприятий касается Пятигорска и затрагивает все стороны городской жизни: работы по благоустройству городских территорий, решение вопросов ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры и культурно-исторической составляющей, а также строительство школ, детских садов, поликлиник, культурных и спортивных учреждений.

Также участники рабочей встречи обсудили текущее состояние побратимских связей, важность сохранения дружеских отношений, эффективность и перспективы дальнейшего сотрудничества. Еще один вопрос повестки заседания – проведение дополнительных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения правонарушений и провокационных действий, способных дестабилизировать обстановку в Пятигорске.