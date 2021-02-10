Об особенностях отмены либо переноса проводимого организацией зрелищного мероприятия и порядке возврата стоимости билетов

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что Правительством Российской Федерации 06.06.2020 принято постановление № 830, которым внесены изменения в Положение об особенностях отмены, замены либо переноса, проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.

Так, информация об отмене или о переносе зрелищного мероприятия должна размещаться организацией исполнительских искусств или музеем не позднее 14 календарных дней с даты отмены режимов, указанных в пункте 1 настоящего Положения.

В случае невозможности в указанный срок определить дату и время проведения перенесенного зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств или музей размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о переносе зрелищного мероприятия, дата и время проведения которого будет объявлена организацией исполнительских искусств или музеем не позднее 6 месяцев с даты отмены режимов повышенной готовности (ЧС).

При переносе зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо вправе предложить посетителю прийти на перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету, абонементу или экскурсионной путевке либо обменять его на ваучер на перенесенное зрелищное мероприятие.

Кроме того, если организация не позднее 6 месяцев с даты отмены режимов повышенной готовности (ЧС) не определила дату и время проведения перенесенного зрелищного мероприятия и не разместила информацию об этом, такое мероприятие считается отмененным и организация обязана осуществить возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки (ваучера).

Также установлено, что ваучер обменивается на билет, абонемент или экскурсионную путевку (электронный билет), дающие право посетить мероприятие, дата и время которого были объявлены на условиях, сопоставимых с условиями посещения мероприятия согласно ранее приобретенному билету, абонементу или экскурсионной путевке или, при отсутствии такой возможности, на лучших условиях (более высокая категория места) без взимания доплаты.

До внесения изменений в Положение срок возврата полной стоимости билета составлял 30 дней со дня обращения посетителя, теперь — не позднее 180 дней со дня обращения. При этом возврат денежных средств осуществлялся также при переносе зрелищного мероприятия.