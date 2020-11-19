Об уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп

Прокуратура Пятигорска информирует, что Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) введена новая статья 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп», которой дифференцирована ответственность за коммерческий подкуп в зависимости от его суммы.

Под коммерческим подкупом следует понимать незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав, включая ситуации, когда по указанию этого лица материальные блага передаются не ему лично, а другому физическому или юридическому лицу.

Равно коммерческим подкупом является незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, имущества, услуг и т.д.

Коммерческий подкуп передается либо получается за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо если оно в силу своего служебного положения может им способствовать.

Отличие мелкого коммерческого подкупа, ответственность за который предусмотрена статьей 204.2 УК РФ, от коммерческого подкупа по статье 204 УК РФ состоит в его сумме.

Ответственность за мелкий коммерческий подкуп по статье 204.2 УК РФ наступает в случае, если сумма подкупа (стоимость переданных предметов, оказанных услуг, имущественных прав и т. д.) не превышает 10 тысяч рублей.

Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей, наказывается штрафом в размере до 150 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года.

Квалифицирующий признак, ужесточающий наказание за мелкий коммерческий подкуп, – наличие у привлекаемого к уголовной ответственности лица судимости за совершение преступлений, связанных с передачей или получением коммерческого подкупа (за коммерческий подкуп по статье 204 УК РФ, посредничество в коммерческом подкупе по статье 204.1 УК РФ).

При таких обстоятельствах в качестве наказания могут быть назначены штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Согласно Примечанию к статье 204.2 УК РФ лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа.